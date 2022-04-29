Сеть магазинов одежды Stockmann решила открыть магазины под собственными брендами

Российская сеть магазинов одежды Stockmann зарегистрировала домены для семи собственных брендов — Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci. Под этими марками будут отдельные сети магазинов одежды в ТЦ и на маркетплейсах.

На их развитие уже потрачено «несколько десятков миллионов рублей», сообщил «Коммерсанту» генеральный директор компании Геннадий Левкин.

Первым крупным магазином может стать сеть женской одежды Bellucci. Вещи этого бренда будут продаваться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Сейчас идут переговоры с торговыми центрами об аренде. Начальные вложения могут составить примерно 200 млн рублей при затратах на открытие одной точки в 4 млн рублей. Всего планируется открыть примерно 50 магазинов.

Bellucci будет работать в среднем ценовом сегменте. Магазины под другими брендами планируется открыть к весне 2023 года.

В начале марте российские торговые центры приступили к поиску новых партнеров на фоне закрытий магазинов европейских брендов. Вместо них в ТЦ могут появиться турецкие и китайские марки. При самом негативном развитии сценария уровень свободных площадей составит 30–40%.

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