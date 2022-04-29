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Сеть магазинов одежды Stockmann решила открыть магазины под собственными брендами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская сеть магазинов одежды Stockmann зарегистрировала домены для семи собственных брендов — Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci. Под этими марками будут отдельные сети магазинов одежды в ТЦ и на маркетплейсах.

Сеть магазинов одежды Stockmann решила открыть магазины под собственными брендами

На их развитие уже потрачено «несколько десятков миллионов рублей», сообщил «Коммерсанту» генеральный директор компании Геннадий Левкин.

Первым крупным магазином может стать сеть женской одежды Bellucci. Вещи этого бренда будут продаваться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Сейчас идут переговоры с торговыми центрами об аренде. Начальные вложения могут составить примерно 200 млн рублей при затратах на открытие одной точки в 4 млн рублей. Всего планируется открыть примерно 50 магазинов. 

Bellucci будет работать в среднем ценовом сегменте. Магазины под другими брендами планируется открыть к весне 2023 года.

В начале марте российские торговые центры приступили к поиску новых партнеров на фоне закрытий магазинов европейских брендов. Вместо них в ТЦ могут появиться турецкие и китайские марки. При самом негативном развитии сценария уровень свободных площадей составит 30–40%. 

Фото на обложке: NDAB Creativity / Shutterstock

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