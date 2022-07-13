Российский фондовый рынок обновил антирекорд с начала спецоперации

Российский фондовый рынок обновил антирекорд с 24 февраля — 13 июля индекс Московской биржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с начала спецоперации, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 13:07 мск показатель опустился до 2089,23 (минус 2,05% по сравнению с предыдущим закрытием).
Долларовый индекс РТС в нижней точке (на 13:09 мск) достигал 1119,72, (минус 2%).
«С технической точки зрения уровень поддержки на 2150 по индексу Мосбиржи, который ранее казался относительно надежным, все же был пробит, что открывает возможность дальнейшего снижения до февральских минимумов. Поводом может стать любой негатив в политической или корпоративной сферах. При сохранении нейтрального фона индекс может вернуться к уровню 2300 пунктов», — говорится в дневном обзоре финансовых рынков от «Финам».
Днем ранее, 12 июля, разница между официальными курсами доллара и евро упала до 50 копеек — доллар стоил 61,3 рубля, евро — 61,8 рубля.
Фото на обложке: Unsplash
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