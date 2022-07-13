Российский фондовый рынок обновил антирекорд с начала спецоперации

«С технической точки зрения уровень поддержки на 2150 по индексу Мосбиржи, который ранее казался относительно надежным, все же был пробит, что открывает возможность дальнейшего снижения до февральских минимумов. Поводом может стать любой негатив в политической или корпоративной сферах. При сохранении нейтрального фона индекс может вернуться к уровню 2300 пунктов», — говорится в дневном обзоре финансовых рынков от «Финам».