Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акции Tesla обрушились на 9% после опроса Илона Маска о продаже ценных бумаг

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Акции Tesla на Московской бирже падали до 79 020 рублей за акцию 8 ноября, что на 9,1% ниже закрытия торгов 5 ноября, когда цена составляла 86 929 рублей. На данный момент стоимость акций на Мосбирже восстановилась до отметки 82 339 рублей.

Акции Tesla обрушились на 9% после опроса Илона Маска о продаже ценных бумаг

Акции Tesla на премаркете NASDAQ 8 ноября снизились на 5,8% и на 13:03 мск торговались на уровне $1.152 за бумагу.

Снижение стоимость ценных бумаг автопроизводителя началось на фоне предстоящей продажи крупной доли в компании основателем и гендиректором Tesla Илоном Маском. Маск на минувших выходных запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги.

«В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от налогов, так что я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?», — заявил Маск.

В настоящее время в опросе приняли участие более 3,5 млн человек. 57,9% из них поддержали продажу акций.

Глава Tesla подчеркнул, что ему не поступает зарплата наличными, а все его состояние существует в виде акций, поэтому продажа акций является «единственным способом платить налоги». Маск пообещал поступить в соответствии с результатами опроса.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: Jonathan Weiss / Shutterstock


Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Установлен новый рекорд по объему торгов иностранными акциями на Московской бирже
  2. 2 Производитель электромобилей Rivian увеличил ценовой диапазон IPO в надежде получить оценку в $65 млрд
  3. 3 Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla
  4. 4 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
  5. 5 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 ноября 2021

ArchTech Московский акселератор

10 ноября 2021

Wildhack — онлайн-хакатон от Wildberries

10 ноября 2021

Чемпионат «Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма