Акции Tesla обрушились на 9% после опроса Илона Маска о продаже ценных бумаг

Акции Tesla на Московской бирже падали до 79 020 рублей за акцию 8 ноября, что на 9,1% ниже закрытия торгов 5 ноября, когда цена составляла 86 929 рублей. На данный момент стоимость акций на Мосбирже восстановилась до отметки 82 339 рублей.
Акции Tesla на премаркете NASDAQ 8 ноября снизились на 5,8% и на 13:03 мск торговались на уровне $1.152 за бумагу.
Снижение стоимость ценных бумаг автопроизводителя началось на фоне предстоящей продажи крупной доли в компании основателем и гендиректором Tesla Илоном Маском. Маск на минувших выходных запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги.
«В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это способ уклонения от налогов, так что я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы это поддерживаете?», — заявил Маск.
В настоящее время в опросе приняли участие более 3,5 млн человек. 57,9% из них поддержали продажу акций.
Глава Tesla подчеркнул, что ему не поступает зарплата наличными, а все его состояние существует в виде акций, поэтому продажа акций является «единственным способом платить налоги». Маск пообещал поступить в соответствии с результатами опроса.
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Фото на обложке: Jonathan Weiss /
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