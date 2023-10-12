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Минимальная стоимость водки в России может превысить 300 рублей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Союз производителей алкогольной продукции («Росспиртпром», АСГ, Novabev Group, Ladoga и др.) в сентябре предложил поднять минимальные цены на водку на 7% в 2024 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию обращения организации к министру финансов Антону Силуанову.

Минимальная стоимость водки в России может превысить 300 рублей

Минимальные отпускные цены предлагается поднять с 229 до 243 рублей, в оптовом звене — с 238 до 253 рублей, а в рознице — с 281 до 301 рублей за бутылку 0,5 л. 

Акциз на водку планируется повысить на 5% в следующем году до 128,6 рублей за бутылку 0,5 л, указывают авторы обращения. У производителей выросли траты на логистику, а тара, ингредиенты и укупорочные средства подорожали из-за девальвации рубля.

По оценкам союза, издержки на производство в этом году могут вырасти как минимум на 10%. Повышение цен, по их мнению, позволит избежать снижения производства и продажи ниже себестоимости.

Преодоление отметки в 300 рублей может оказаться ощутимым для части покупателей и привести к стагнации рынка, считают эксперты.

  • Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует выйти на IPO до конца 2023 года. Владельцы хотят привлечь до 1,5 млрд рублей. Первыми на биржу среди алкогольных компаний вышли Novabev Group (бывшая Beluga Group) и «Абрау-Дюрсо».

Фото на обложке: Nordroden / Shutterstock

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