Власти разрешили ритейлеру «Стокманн» купить российский бизнес Hugo Boss

Правкомиссия одобрила продажу российских активов немецкого производителя одежды Hugo Boss местному ритейлеру «Стокманн». Сделку планируют закрыть в III квартале. С учетом скидки в 50%, которую установили для таких сделок, ее сумма может составить от 700 до 800 млн рублей.
Об одобрении сделки агентству «Интерфакс» сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, условия предусматривают сохранение всех рабочих мест Hugo Boss в России. После завершения сделки планируется возобновить работу магазинов.
«Сам факт сделки подтверждаем. В периметр вошли все русские магазины», — подтвердил изданию Forbes планы по покупке гендиректор «Стокманн» Геннадий Левкин.
Генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценил стоимость актива в 1,5-1,8 млрд рублей. Таким образом, с учетом дисконта бизнес может быть продан за 700-800 млн рублей.
Кроме того, производителю предстоит заплатить 15% так называемого добровольного взноса, который российские власти взимают в бюджет с уходящих из страны компаний.
Магазины Hugo Boss закрыты в России с марта 2022 года. Компания также приостановила все розничные операции и продажи онлайн.
Ранее осенью структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко выкупила права на субаренду Adidas в России.
Фото на обложке: Sorbis /
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