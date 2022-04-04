Ритейлеры и рестораторы решили приостановить открытие новых точек

Ряд российских ритейлеров и рестораторов решили приостановить открытие новых точек и заведений в 2022 году. Это связано с перебоями в поставках оборудования, экономической неопределенностью и проблемами с финансированием.
Источники «Известий» в сфере торговли и на рынке недвижимости рассказали о подобных планах X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита» и «Дикси», Gloria Jeans, 12storeez, «Хачапури». «Перекресток» приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и «Доктор Столетов» также отказались открывать новые точки.
В 12storeez отрицают проблемы с оборудованием, о планах по открытию новых магазинов там ничего не сообщили. В «Магните» отказались от комментариев. В других компаниях изданию не ответили.
В Минпромторге заявили, что в России производят торговое пищевое оборудование, в том числе и для ритейла и общепита. Производители такого оборудования готовы обеспечить клиентов техникой.
«Пауза» также связана с перебоями в поставках товара и увеличением стоимости ремонта заведений. Например, стоимость открытия одной кофейни выросла на 30%, сказали участники рынка.
Собеседники издания предположили, что ритейлеры будут открывать новые точки, которые будут популярны в нынешних условиях, например, дискаунтеры и небольшие магазины у дома.
С конца февраля поставщики X5 Group стали отказываться от промоакций, которые позволяли устраивать скидки на товары для покупателей. С похожей проблемой столкнулись «Азбука вкуса», «Верный».
Сейчас промоакции невыгодны ни производителям, ни продавцам. Производители объяснили отказ от промоакций повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистичеких цепочек, которые ведут к дефициту сырья и упаковки.
Фото на обложке: suriyachan /
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