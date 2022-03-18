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Ритейлеры сообщили об отказе поставщиков от промоакций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С конца февраля поставщики X5 Group стали отказываться от промоакций, которые позволяли устраивать скидки на товары для покупателей. С похожей проблемой столкнулись «Азбука вкуса», «Верный». Сейчас промоакции невыгодны ни производителям, ни продавцам.

Ритейлеры сообщили об отказе поставщиков от промоакций

Производители объяснили отказ от промоакций повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистичеких цепочек, которые ведут к дефициту сырья и упаковки, сообщил РБК.

Значительная часть поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают продавцов, что намерены «взять паузу», а затем вернуться «с новым промопланом». В X5 Group добавили, что  предоставление скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика.

Покупателей в «Азбуке вкуса» заверили, что они не заметят отмены скидок, потому что доля ценовых промоакций у продавца не превышает 5%. В «Верном» отказались от скидок на продукцию около трети поставщиков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. После этого ряд крупных компаний-производителей потребительских товаров заявили о приостановке деятельности или инвестиций в российский рынок: Procter & Gamble (Pampers, Ariel, Tide, Always, Tampax, Gillette, Old Spice), PepsiCo («Домик в деревне», «Чудо», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», Lay's, Cheetos, Pepsi, Lipton) и другие бренды.

В ноябре прошлого года цены на продукты достигли 10-летнего максимума. Подорожание связано с ограничением экспортного предложения на мировых рынках из-за неурожая в главных странах-экспортерах — Канаде, России и США.

В начале марта «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» согласились с поручением ФАС, Минпромторга и Минсельхоза об ограничении наценки на социально значимые продукты до 5%. Минимизация торговых наценок коснется четырех видов социально значимых товаров: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи «борщевого набора».

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Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

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