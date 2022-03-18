Ритейлеры сообщили об отказе поставщиков от промоакций

С конца февраля поставщики X5 Group стали отказываться от промоакций, которые позволяли устраивать скидки на товары для покупателей. С похожей проблемой столкнулись «Азбука вкуса», «Верный». Сейчас промоакции невыгодны ни производителям, ни продавцам.
Производители объяснили отказ от промоакций повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистичеких цепочек, которые ведут к дефициту сырья и упаковки, сообщил РБК.
Значительная часть поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают продавцов, что намерены «взять паузу», а затем вернуться «с новым промопланом». В X5 Group добавили, что предоставление скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика.
Покупателей в «Азбуке вкуса» заверили, что они не заметят отмены скидок, потому что доля ценовых промоакций у продавца не превышает 5%. В «Верном» отказались от скидок на продукцию около трети поставщиков.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. После этого ряд крупных компаний-производителей потребительских товаров заявили о приостановке деятельности или инвестиций в российский рынок: Procter & Gamble (Pampers, Ariel, Tide, Always, Tampax, Gillette, Old Spice), PepsiCo («Домик в деревне», «Чудо», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», Lay's, Cheetos, Pepsi, Lipton) и другие бренды.
В ноябре прошлого года цены на продукты достигли 10-летнего максимума. Подорожание связано с ограничением экспортного предложения на мировых рынках из-за неурожая в главных странах-экспортерах — Канаде, России и США.
В начале марта «Ашан», «Атак», «Магнит» и «О’Кей» согласились с поручением ФАС, Минпромторга и Минсельхоза об ограничении наценки на социально значимые продукты до 5%. Минимизация торговых наценок коснется четырех видов социально значимых товаров: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи «борщевого набора».
Фото на обложке: Prostock-studio /
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