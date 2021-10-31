Стоимость типичного завтрака достигла максимума за 10 лет

The Financial Times подсчитала стоимость типичного завтрака, состоящего из кофе, молока, сахара, пшеницы, овса и апельсинового сока. Аналитики определили, что «индекс завтрака» достиг максимального значения за последние 10 лет.

По информации Finanical Times, рост цен связан с резким повышением спроса на фоне восстановления экономик после пандемии, а также с засухами и неурожаем.

Цены на базовые продукты для завтрака выросли с 2019 года в среднем на 63%.

В России, Северной Америке и Аргентине наблюдались засухи в этом году, а в Европе, напротив, прошли обильные дожди. Из-за этого цены на пшеницу с начала 2021 года выросли на 20%.

Кофе подорожал с января на 56%, сахар — на 26%. Это, в первую очередь, связано с засухой в Бразилии и ростом цен на удобрения.

Специалисты уверены, что дефицит продовольствия не восполнится в следующем году даже при идеальных погодных условиях, поэтому ждать снижения цен не стоит.

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