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Financial Times узнала о получении «МТС Банком» лицензии в ОАЭ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«МТС Банк» получил банковскую лицензию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила газета Financial Times со ссылкой на близкие к местному Центробанку источники.

Financial Times узнала о получении «МТС Банком» лицензии в ОАЭ

Официально «МТС Банк» и Центральный банк ОАЭ отказались от комментариев.

Получение лицензии российским банком, избежавшим западных санкций, должно удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны проживающих в этой стране россиян. Financial Times отмечает, что «МТС Банк» — первая за несколько лет иностранная кредитная организация, которой удалось получить банковскую лицензию в ОАЭ.

Подразделение банка зарегистрировано в Абу-Даби. О планах «МТС Банка» открыть филиал в Дубае впервые стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что кредитная организация будет развивать как расчетные операции, так и другие направления.

Фото на обложке: Unsplash

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