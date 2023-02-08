Financial Times узнала о получении «МТС Банком» лицензии в ОАЭ

«МТС Банк» получил банковскую лицензию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила газета Financial Times со ссылкой на близкие к местному Центробанку источники.

Официально «МТС Банк» и Центральный банк ОАЭ отказались от комментариев.

Получение лицензии российским банком, избежавшим западных санкций, должно удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны проживающих в этой стране россиян. Financial Times отмечает, что «МТС Банк» — первая за несколько лет иностранная кредитная организация, которой удалось получить банковскую лицензию в ОАЭ.

Подразделение банка зарегистрировано в Абу-Даби. О планах «МТС Банка» открыть филиал в Дубае впервые стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что кредитная организация будет развивать как расчетные операции, так и другие направления.

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