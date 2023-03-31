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Центробанк ОАЭ отозвал лицензию «МТС-Банка» на работу в стране

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аннулировал лицензию филиала «МТС-Банка», сообщил регулятор.

Центробанк ОАЭ отозвал лицензию «МТС-Банка» на работу в стране

Такое решение было принято после рассмотрения возможных вариантов относительно нового статуса «МТС-Банка», а также с учетом санкционных рисков, связанных с ним.

Кредитная организация прекратит операции в течение шести месяцев под надзором местного регулятора. В период ликвидации филиал не сможет открывать новые счета и проводить операции (исключение — погашения ранее взятых обязательств).

В конце февраля «МТС-Банк» оказался в санкционных списках США и Великобритании.

О том, что «МТС-Банк» получил банковскую лицензию в ОАЭ, сообщила Financial Times 8 февраля. Газета отмечала, что компания стала первой за несколько лет иностранной кредитной организацией, которой удалось получить банковскую лицензию в ОАЭ.

Работа «МТС-Банка» в ОАЭ, как сообщалось, могла бы удовлетворить растущий спрос на финансовые услуги со стороны проживающих в этой стране россиян. 

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

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