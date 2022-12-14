Российский «МТС-Банк» первым открыл филиал в ОАЭ

«МТС-Банк» первым из российских участников рынка намерен открыть филиал в Дубае. Это значительно расширит возможности для операций по сравнению с представительством. Банк будет развивать не только расчетные операции, но и другие направления.

Разрешение местного регулятора банк уже получил, теперь нужно одобрение Банка России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания считают, что на первых порах банк будет развивать расчетный бизнес. По мнению некоторых из них, открытие офиса в ОАЭ делается «в том числе в интересах всей группы АФК "Система"». Другие участники рынка уточняют, что «открытие филиала стоит дорого, это под силу крупным банкам, а для эффективности бизнеса необходимо иметь большой объем операций».

Такое решение может быть оправданным с учетом активного роста популярности в России расчетов в валютах дружественных стран, в том числе в дирхамах. После введения массовых санкций и закрытия корреспондентских отношений с иностранными банками российские кредитные организации начали активно открывать счета в банках Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии.

ОАЭ становится привлекательным и для российского бизнеса, проекты там планируют девелоперы «Пионер» и «Самолет» и розничная сеть FixPrice.

Ранее Банк России продлил ограничение на сделки с заблокированными ценными бумагами иностранных эмитентов. Мера будет действовать до апреля следующего года и призвана защитить интересы инвесторов. О продлении ограничений регулятор сообщил на своем сайте. Решение касается активов, которые оказались заблокированы международными депозитариями.

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