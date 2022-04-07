Сокращение числа промоакций в магазинах заставило россиян искать скидки в сети

Число покупателей, которые искали товары по акции в интернете в марте этого года, выросло в полтора раза по сравнению с февралем. Такие данные приводит агрегатор скидок и предложений «Едадил». В торговых сетях снизилось количество промоакций, что заставило пользователей тщательнее планировать свои покупки.
По данным аналитиков сервиса, в марте по сравнению с февралем количество промоакций в торговых сетях уменьшилось примерно на 40%.
В середине марта ритейлеры сообщили об отказе поставщиков от промоакций, которые позволяли устраивать для покупателей скидки на товары. С этим столкнулись, в частности, X5 Group, «Азбука вкуса», «Верный». Причины: повышение стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистичеких цепочек, которые ведут к дефициту сырья и упаковки.
Однако, по данным «Едадил», в начале апреля доля промоакций начала расти. Например, в марте число скидок на спорттовары, книги и товары для хобби выросло в полтора раза относительно минувшего февраля — в каждой из этих категорий.
При этом соотношение предложений на продовольственные и непродовольственные товары не изменилось: на первые скидок по-прежнему больше, чем на вторые.
Фото на обложке: Unsplash
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