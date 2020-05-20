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Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазин без продавцов и касс

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать магазин без продавцов и касс. Деньги с карты будет списывать мобильное приложение, а следить за покупателем — система компьютерного зрения. Об этом говорится в сообщении «Азбуки вкуса».

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазин без продавцов и касс

За рубежом похожий проект ранее запустил Amazon.

Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация»), но в течение месяца должна стать доступной всем.

Для совершения покупок в таком магазине нужно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.

Интеллектуальная система наблюдения непрерывно отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы собрать в виртуальную корзину продукты, которые выбрал покупатель. Если человек взял продукт, но передумал и вернул его на место — товар тут же будет удален из виртуальной корзины.

Списание денег произойдет после того, как клиент выйдет из магазина. После оплаты покупатель полчит push-уведомление на телефон и чек по электронной почте.

«В результате — отсутствие очередей, кассиров и касс самообслуживания, а следовательно — экономия времени для посетителей и затрат на персонал для магазина», — отмечается в сообщении.

Фото: Unsplash

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26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

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