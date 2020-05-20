Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» запустят магазин без продавцов и касс
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать магазин без продавцов и касс. Деньги с карты будет списывать мобильное приложение, а следить за покупателем — система компьютерного зрения. Об этом говорится в сообщении «Азбуки вкуса».
За рубежом похожий проект ранее запустил Amazon.
Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация»), но в течение месяца должна стать доступной всем.
Для совершения покупок в таком магазине нужно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-
Интеллектуальная система наблюдения непрерывно отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы собрать в виртуальную корзину продукты, которые выбрал покупатель. Если человек взял продукт, но передумал и вернул его на место — товар тут же будет удален из виртуальной корзины.
Списание денег произойдет после того, как клиент выйдет из магазина. После оплаты покупатель полчит push-уведомление на телефон и чек по электронной почте.
«В результате — отсутствие очередей, кассиров и касс самообслуживания, а следовательно — экономия времени для посетителей и затрат на персонал для магазина», — отмечается в сообщении.
Фото: Unsplash
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