«Кто вы? Где я? Что я буду делать?»: бизнес перечислил самые странные вопросы соискателей

Почти половина компаний сталкивались на собеседовании с вопросом соискателя о том, чем занимается компания, треть — с попытками пригласить рекрутера на свидание. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
41% рекрутеров самым странным вопросом на собеседовании назвали вопрос о компании-работодателе, например, «Чем занимается ваша компания?». Попытки пригласить на свидание рекрутера получали 30% респондентов. Разговоры о заработной плате сбивают с толку четверть (24%) участников опроса.
19% опрошенных сталкивались с такими вопросами на собеседовании, как «Кто вы? Где я? Что я буду делать?». Столько же сообщили, что им показались странными вопросы про объем и сложность работы, например, «Нужно ли что-то тяжелое носить по кабинетам?»; «Много ли работы?» и другое.
Вопросы личного характера отметили 18% организаций, а 17% компаний считают странным вопрос о графике работы, по 16% — о дресс-коде и питании.
13% рекрутеров уверены, что нельзя спрашивать про опыт, праздники и наличие интернета. 11% не любят обсуждать с кандидатом будущего руководителя, 7% отмечают вопросы про курение и алкогольные напитки, а 2% — про рабочее место и оборудование.
Странных вопросов не было у 16% опрошенных.
В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.
Фото на обложке: Unsplash
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