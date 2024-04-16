Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Кто вы? Где я? Что я буду делать?»: бизнес перечислил самые странные вопросы соискателей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Почти половина компаний сталкивались на собеседовании с вопросом соискателя о том, чем занимается компания, треть — с попытками пригласить рекрутера на свидание. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

«Кто вы? Где я? Что я буду делать?»: бизнес перечислил самые странные вопросы соискателей

41% рекрутеров самым странным вопросом на собеседовании назвали вопрос о компании-работодателе, например, «Чем занимается ваша компания?». Попытки пригласить на свидание рекрутера получали 30% респондентов. Разговоры о заработной плате сбивают с толку четверть (24%) участников опроса.

19% опрошенных сталкивались с такими вопросами на собеседовании, как «Кто вы? Где я? Что я буду делать?». Столько же сообщили, что им показались странными вопросы про объем и сложность работы, например, «Нужно ли что-то тяжелое носить по кабинетам?»; «Много ли работы?» и другое.       

Вопросы личного характера отметили 18% организаций, а 17% компаний считают странным вопрос о графике работы, по 16% — о дресс-коде и питании.

13% рекрутеров уверены, что нельзя спрашивать про опыт, праздники и наличие интернета. 11% не любят обсуждать с кандидатом будущего руководителя, 7% отмечают вопросы про курение и алкогольные напитки, а 2% — про рабочее место и оборудование.

Странных вопросов не было у 16% опрошенных.

В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Вам нужен местный PR-друг, который мечтал о встрече с вами» — как строить пиар-кампанию во Вьетнаме
  2. 2 Вредные советы по обратной связи, или Как гарантированно испортить репутацию
  3. 3 Топ-10 фильмов и сериалов про стартапы, бизнес и венчур
  4. 4 Ярмарка шпаргалок, курсовая в масле от беляшей и первый бизнес: студенческие истории предпринимателей
  5. 5 Гламур, запрещенные вещества, сделки за 5 минут: какой показывают работу финансистов на экране
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ