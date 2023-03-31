Россияне увеличили траты на онлайн-подписки на 50% с начала 2023 года

Россияне с начала 2023 года увеличили траты на онлайн-подписки на 50%, сообщили аналитики «Почта Банка».
С января по март совокупные расходы на онлайн-кинотеатры, стриминговые музыкальные и игровые платформы, электронные книги по картам банка выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 1,5 раза и составили 57 млн рублей.
Средний чек онлайн-подписки составил 300 рублей, отмечается небольшое снижение показателя.
Больше всего на онлайн-подписки тратят москвичи (5,5 млн рублей с начала года), жители Подмосковья (4,9 млн рублей), Санкт-Петербурга (3,7 млн рублей), Свердловской области (1,8 млн рублей) и Краснодарского края (1,7 млн рублей).
Эксперты «Почта Банка» отмечают, что рост трат обеспечили музыкальные и игровые платформы, электронные книги, услуги экосистем, в то время как доходность онлайн-кинотеатров, наоборот, с начала года упала на 25%.
Фото на обложке: Unsplash
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