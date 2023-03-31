Россияне с начала 2023 года увеличили траты на онлайн-подписки на 50%, сообщили аналитики «Почта Банка».

С января по март совокупные расходы на онлайн-кинотеатры, стриминговые музыкальные и игровые платформы, электронные книги по картам банка выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 1,5 раза и составили 57 млн рублей.

Россияне увеличили траты на онлайн-подписки на 50% с начала 2023 года