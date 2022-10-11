Количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах впервые сократилось

Спустя полгода после отказа крупнейших голливудских студий от работы в России у отечественных онлайн-кинотеатров впервые сократилось количество фильмов и сериалов, подсчитало TelecomDaily, на данные которого ссылается РБК.
Сами сервисы с такой оценкой не согласны, хотя и признают, что права на часть западных картин истекают.
Большая часть стримингов, в числе которых «Иви», Okko и «Кинопоиск», впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику: глубина падения у разных платформ составила от 5% до 42%.
Сами сервисы поставили под сомнение такую оценку, однако признали, что права на ряд западных картин действительно истекают.
- У «Иви» (ранее был известен как ivi) падение за полгода составило 42% — с 14,7 тыс. наименований фильмов и сериалов по итогам первого квартала 2022 года до 8,5 тыс. по итогам третьего.
- Далее по динамике сокращения контента среди крупнейших российских платформ стал Kion: по итогам третьего квартала 2021 года у сервиса была лицензия на показ 8,6 тыс. проектов, на конец первого квартала 2022 года — уже 11,3 тыс. По итогам третьего квартала этого года в библиотеке сервиса осталось 10,1 тыс. наименований фильмов и сериалов. Падение составило почти 11%.
- Okko за полгода потерял 5% контента. В настоящее время в библиотеке стриминга доступно 15,5 тыс. фильмов и сериалов, при этом в начале года их было 16,3 тыс. Годом ранее — в третьем квартале 2021 года — количество наименований составляло 13,6 тыс.
- Аналогичная динамика прослеживается и у «Кинопоиска»: 11,1 тыс. на конец сентября против 11,7 тыс. на конец марта. Годом ранее этот показатель составлял 10,1 тыс.
- Единственный сервис, нарастивший количество контента в библиотеке, — Wink. В третьем квартале 2021 года сервис мог показывать 7,7 тыс. фильмов и сериалов, в первом квартале 2022 года — 9,6 тыс., в третьем квартале текущего года — 10,3 тыс. Прирост за последние полгода составил почти 7%.
Фото на обложке: Unsplash
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