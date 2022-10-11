Спустя полгода после отказа крупнейших голливудских студий от работы в России у отечественных онлайн-кинотеатров впервые сократилось количество фильмов и сериалов, подсчитало TelecomDaily, на данные которого ссылается РБК.

Сами сервисы с такой оценкой не согласны, хотя и признают, что права на часть западных картин истекают.

Количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах впервые сократилось