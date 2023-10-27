«Яндекс.Музыка» и «Звук» поделили аудиторию ушедших из России стриминговых сервисов. Число пользователей «Звука» за январь-сентябрь 2023 года увеличилось в 5,2 раза год к году, «Яндекс.Музыки» – в 1,5 раза. Трафики этих сервисов также выросли кратно.
Число пользователей российских музыкальных стриминговых выросло в несколько раз в 2023 году на фоне ухода западных стримингов с российского рынка. Об этом сообщил телеком-оператор Yota со ссылкой на данные своего исследования.
Аудитория «Звука» выросла в январе-сентябре в 5,2 раза год к году, объем трафика – на 170%. «Яндекс.Музыка» приросла пользователями в 1,5 раза, трафиком – на 155%. У «VK Музыки» рост менее значительный – плюс 0,4% пользователей и 1,4% трафика.
Суммарно российские аудиостриминги нарастили аудиторию на 25%, потребление трафика – на 36%. По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) произошел за счет пользователей старше 25 лет.
В то же время YouTube Music за отчетный период потерял 78% российского трафика, Apple Music – 41% трафика.
Фото на обложке: Tada Images /
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