Библиотека музыкального сервиса «Звук» пополнилась без правообладателей

Библиотека российского музыкального сервиса «Звук» пополнилась треками покинувших Россию иностранных лейблов, обратил внимание «Коммерсантъ». Есть последние альбомы Гарри Стайлза (Sony Music), Cigarettes After Sex, Тэйлор Свифт (Universal Music), Gorillaz (Warner Music) и других.

Эти альбомы отсутствуют на других отечественных платформах — «VK Музыке», «Яндекс.Музыке», «МТС Музыке». В «Звуке» газете не прокомментировали, на каких основаниях треки оказались на платформе.

В 2022 году «Звук» позволил артистам загружать свое творчество на платформу, минуя дистрибутора. Участники рынка предположили, что этим могли воспользоваться пираты. Юристы же допускают вариант, при котором лицензию на новую музыку могла получить компания из другой страны с правом распространения в России.

«Звуком» ранее владел Сбербанк. В мае 2022 года банк продал часть активов своей экосистемы, после чего новым собственников сервисов «СберЗвук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и IT-компании «Эвотор» стало АО «Новые возможности». «СберЗвук» также поменял название на «Звук».

Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года.

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