Медиаплатформа Stringershub привлекла $500 тысяч от Starta Ventures, Insta Ventures и бизнес-ангелов

Медиаплатформа Stringershub , где стрингеры и медиакомпании могут оперативно создать видеорепортаж, в ходе посевного раунда привлекла $500 тысяч. Об этом Rusbase рассказали в Starta Ventures, которая стала лид-инвестором раунда.

По итогам сделки стартап оценен в $2,5 млн. Starta Ventures совместно с бизнес-ангелами вложила $300 тысяч, остальные средства получены от синдиката бизнес-ангелов Angels Band из Белоруссии и фонда Insta Ventures.

В 2018 году Stringershub прошел программу Starta Accelerator в Нью-Йорке, объем предпосевных инвестиций составил $150 тысяч, включая стоимость программы.ъ

В настоящее время на платформе зарегистрировано больше 10 тысяч профессиональных стрингеров со всего мира. Ежемесячно через Stringershub проходит около 100 съемок видеосюжетов для международных и локальных медиакомпаний.