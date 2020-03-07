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Медиаплатформа Stringershub привлекла $500 тысяч от Starta Ventures, Insta Ventures и бизнес-ангелов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Медиаплатформа Stringershub, где стрингеры и медиакомпании могут оперативно создать видеорепортаж, в ходе посевного раунда привлекла $500 тысяч. Об этом Rusbase рассказали в Starta Ventures, которая стала лид-инвестором раунда.

Медиаплатформа Stringershub привлекла $500 тысяч от Starta Ventures, Insta Ventures и бизнес-ангелов

По итогам сделки стартап оценен в $2,5 млн. Starta Ventures совместно с бизнес-ангелами вложила $300 тысяч, остальные средства получены от синдиката бизнес-ангелов Angels Band из Белоруссии и фонда Insta Ventures.

В 2018 году Stringershub прошел программу Starta Accelerator в Нью-Йорке, объем предпосевных инвестиций составил $150 тысяч, включая стоимость программы.ъ

В настоящее время на платформе зарегистрировано больше 10 тысяч профессиональных стрингеров со всего мира. Ежемесячно через Stringershub проходит около 100 съемок видеосюжетов для международных и локальных медиакомпаний.

«Цель на ближайший год — увеличить количество пользователей платформы до 50 тысяч, запустить SaaS-продукт для медиакомпаний и начать работу с брендами и маркетинговыми агентствами, а также реализовать план по увеличению выручки и активности пользователей и клиентов», — сообщил сооснователь и CEO Stringershub Яков Бута.

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