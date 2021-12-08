Энергетики начали повышать тарифы для российских криптоферм через суд

ПАО «Иркутскэнергобыт» направило в суд 85 исков к владельцам майнинговых ферм в частных домах Иркутского области с требованием вернуть 73,3 млн рублей за электроэнергию.

«Иркутскэнергосбыт» входит в состав ПАО «Иркутскэнерго», в числе акционеров которого «Евросибэнерго», одним из конечных владельцев которого является Олег Дерипаска, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компании подконтрольны En+, сообщал «Интерфакс».

По решению суда девять ферм уже перевели с тарифов для населения на коммерческие тарифы, теперь они должны вернуть 18,7 млн рублей в качестве перерасчета, сообщило издание «Коммерсантъ».

Иркутская область считается столицей майнинга из-за низких цен на электроэнергию, которые установлены для населения благодаря работе гидроэлектростанций. В сельской местности стоимость киловатта составляет 0,86 рублей для населения и 3,6 рубля для ИП.

Первую ферму в Иркутской области обнаружили в 2019 году в селе Плишкино. Дом на 148,5 кв. м потреблял 193 тысяч кВт.ч в месяц. Хозяева вели коммерческую деятельности по добыче криптовалюты. По решению суда владелец должен вернуть 7,5 млн рублей, из них уже выплатил 6,9 млн рублей.

Доказывать наличие майнинга в суде сложно, механизм дифференцированных тарифов мог быть установлен на уровне правительства, полагают опрошенные изданием эксперты. По мнению сотрудника Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергея Сасима, выходом могла бы быть отмена перекерстного субсидирования, но тогда электроэнергия увеличится в цене для всех.

Окончательные разъяснения по тарифам на электроэнергию для майнинговых ферм даст Верховный суд.

В 2018 году агентство Bloomberg опубликовало фотографии одной из крупнейших майнинг-ферм России Bitriver, которая находится в городе Братск Иркутской области в здании рядом с Братским алюминиевым заводом. В помещении на тот момент было размещено 20 тысяч устройств для майнинга. Агентство сообщило, что идея создания фермы принадлежала команде Олега Дерипаски.

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Фото на обложке: Unsplash