Структура «Ростеха» начала выпускать оборудование для умных домов

Холдинг «Росэлектроника» (структура «Ростеха») будет выпускать оборудование для российских систем «Умный дом inSmart», сообщили в пресс-службе корпорации.
Компания начинает производство электронных блоков управления.
«Устройства позволяют создавать интеллектуальные системы автоматизированного управления электроснабжением, водоснабжением и отоплением квартир, офисов или коммерческих помещений», — сказано в сообщении.
Первую партию планируется поставить заказчику уже до конца месяца.
Разработка ведется в партнерстве с ГК inSmart на мощностях Челябинского радиозавода «Полет» (входит в «Росэлектроника»).
Холдинг также начнет выпускать корпуса для регуляторов отопления, датчиков микроклимата и другие комплектующие устройств умного дома.
Ранее «Росэлектроника» представила систему на базе AI, которая оценивает эмоциональное состояние учеников. Технология призвана помочь преподавателю составить индивидуальный план обучения.
Фото на обложке: Kapustin Igor /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские компании столкнулись с нехваткой управленцев
- 2 Каждый третий россиянин мечтает открыть бизнес и зарабатывать до 500 тыс. рублей в месяц
- 3 Guess выкупил долю российского партнера в местном бизнесе
- 4 Нехватка управленцев, начальная стоимость Lada Vesta NG: главное 25 мая
- 5 В России предложили освободить ИП от страховых взносов во время падения доходов
ВОЗМОЖНОСТИ
25 мая 2023
26 мая 2023
27 мая 2023