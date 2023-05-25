Структура «Ростеха» начала выпускать оборудование для умных домов

Холдинг «Росэлектроника» (структура «Ростеха») будет выпускать оборудование для российских систем «Умный дом inSmart», сообщили в пресс-службе корпорации.

Компания начинает производство электронных блоков управления.

«Устройства позволяют создавать интеллектуальные системы автоматизированного управления электроснабжением, водоснабжением и отоплением квартир, офисов или коммерческих помещений», — сказано в сообщении.

Первую партию планируется поставить заказчику уже до конца месяца.

Разработка ведется в партнерстве с ГК inSmart на мощностях Челябинского радиозавода «Полет» (входит в «Росэлектроника»).

Холдинг также начнет выпускать корпуса для регуляторов отопления, датчиков микроклимата и другие комплектующие устройств умного дома.

Ранее «Росэлектроника» представила систему на базе AI, которая оценивает эмоциональное состояние учеников. Технология призвана помочь преподавателю составить индивидуальный план обучения.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock