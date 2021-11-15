Россияне смогут отслеживать платные подписки через приложение банка

Сервис позволяет проверить, за какие подписки платит клиент со своих карт. Доступен как общий список сервисов, так и детализация по каждому из них — ближайшая дата и сумма списания с указанием карты для оплаты.

Дополнительно можно увидеть сумму всех ежемесячных трат на подписочные сервисы. Новая функция призвана облегчить контроль и управление своими расходами.

«Райффайзенбанк»

Представитель «Райффайзенбанка» также уточнил, что следующий шаг в развитии сервиса — возможность управлять подписками из мобильного приложения банка.

«Наше исследование показало, что в среднем у клиента 3–4 платные подписки. При этом 25% россиян платят за подписки, которые не подключали сами — очень часто это делают дети или другие члены семьи. Обнаружить такую подписку можно случайно в банковской выписке или получив уведомление о списании с карты. Есть и подписки, о которых мы просто забываем, и, хотя не пользуемся ими, продолжаем регулярно оплачивать», — отметила руководитель направления развития отношений с клиентами «Райффайзенбанка» Ольга Павлова, комментируя запуск сервиса.

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