Россияне смогут отслеживать платные подписки через приложение банка

Банки начали внедрять сервисы для контроля за платными подписками. Подобную услугу запустил «Райффайзенбанк», сообщил RB.ru его представитель.
Сервис позволяет проверить, за какие подписки платит клиент со своих карт. Доступен как общий список сервисов, так и детализация по каждому из них — ближайшая дата и сумма списания с указанием карты для оплаты.
Дополнительно можно увидеть сумму всех ежемесячных трат на подписочные сервисы. Новая функция призвана облегчить контроль и управление своими расходами.
«Райффайзенбанк»
Представитель «Райффайзенбанка» также уточнил, что следующий шаг в развитии сервиса — возможность управлять подписками из мобильного приложения банка.
«Наше исследование показало, что в среднем у клиента 3–4 платные подписки. При этом 25% россиян платят за подписки, которые не подключали сами — очень часто это делают дети или другие члены семьи. Обнаружить такую подписку можно случайно в банковской выписке или получив уведомление о списании с карты. Есть и подписки, о которых мы просто забываем, и, хотя не пользуемся ими, продолжаем регулярно оплачивать», — отметила руководитель направления развития отношений с клиентами «Райффайзенбанка» Ольга Павлова, комментируя запуск сервиса.
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Фото на обложке: Unsplash
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