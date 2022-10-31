Россияне посчитали самой полезной мультисервисной подпиской «Яндекс Плюс» — из-за наличия такси

Более половины россиян (55%) в городах с населением более 100 тыс. человек используют мультисервисные подписки, которые включают в себя доступ к двум и более сервисам либо спецпредложения. При этом самой полезной подпиской признана «Яндекс Плюс», показало исследование Маркетингового информационного центра.

В опросе приняли участие более 2,5 тыс. респондентов, в ходе исследования оценивалась полезность входящих в подписки сервисов. Всего исследовалось 12 мультисервисных подписок.

По совокупности оценок отдельных сервисов внутри подписок самой полезной подпиской стал «Яндекс Плюс» (49% респондентов, знакомых с подпиской, назвали большинство входящих в нее сервисов полезными для себя, 26% назвали полезными половину сервисов, самый полезный сервис в подписке — такси).

Второе место по полезности заняла подписка «Озон Премиум» (оценки 41% и 28% соответственно, самый полезный сервис — бесплатная доставка).

Третье место получила подписка «Тинькофф Про» (39% и 29%, пользователи подписки ценят специальные финансовые условия).

В целом 95% респондентов знают о существовании мультисервисных подписок. Наибольшая узнаваемость при этом у «Яндекс Плюс», «СберПрайм» и YouTube Premium.

Наиболее распространены такие подписки среди жителей крупных городов в возрасте от 18 до 29 лет (63% этой группы пользуются хотя бы одной мультисервисной подпиской).

Также исследование показало, что больше всего мультисервисными подписками интересуются семейные люди с детьми.

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