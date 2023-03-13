Почти 25 млн россиян пользовались платными подписками на контент в 2022 году

В 2022 году выручка от подписок на различный контент в России составила 180 млрд рублей, из них 59,4 млрд — мультиподписки. Об этом говорится в отчете Центра стратегических разработок и АНО «Диалог», который приводит ТАСС.

В минувшем году владельцами подписок на цифровой контент стали 24,9 млн россиян. Лидирующие позиции занимают онлайн-кинотеатры. Их зрителями в 2022 году стали 11 млн человек, а выручка составила 40 млрд рублей.

Подписчиков на музыкальные сервисы оказалось вдвое больше — 22, 6 млн человек. В 2022 году такие платформы получили за подписки 7 млрд рублей.

Также существенную долю занимают облачные сервисы, на них подписаны 7,3 млн россиян. А годовая выручка оценивается в 8,3 млрд рублей. На сервисы с доступом к электронным книгам подписаны лишь 330 тыс. жителей страны. Выручка литературных сервисов составила 10,5 млрд рублей. При этом, отмечается в докладе, рынок электронных книг с 2017 по 2021 годы вырос почти втрое.

Насколько востребованы подписки на различный софт, в докладе не указано, однако отмечается, что выручка от подписок на ПО оценивается в 2,8 млрд рублей.

Авторы исследования указывают, что в течение последних трех лет число пользователей подписочными сервисами не прекращает увеличиваться. С конца 2020 года аудитория «Яндекс.Плюс», готовая платить за контент, выросла вдвое. Выручка платных видеосервисов с 2017 года по 2021 год возросла в пять раз.

В подведении итогов следует учитывать тот факт, что у 18% всех российских пользователей есть подписки, которыми они не пользуются. Эксперты объясняют это забывчивостью и необходимостью в ручном режиме отменять эжемесячное списание средств.

По прогнозам специалистов, в 2024 году число россиян, имеющих подписки на цифровой контент, достигнет 35 млн.

Ранее стало известно, что онлайн-сервисы могут обязать отправлять уведомления о списании средств за подписку.

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