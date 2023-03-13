Онлайн-сервисы обяжут отправлять push-уведомления о списании средств за подписку

Российские онлайн-сервисы намерены обязать отправлять push-уведомления и электронные письма о списании средств за подписку. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии.

Новые правила разрабатывались год: в предыдущей версии предполагалась возможность моментальной отписки, а в новой — в уведомлении вместо кнопки отказа должна быть ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке, сообщил «Коммерсантъ».

Источник газеты отметил, что обсуждение проекта затянулось из-за «серьезного противодействия бизнеса». Компании опасались, что кнопка отписки лишит их пользователей, которые, к примеру, оформили подписку на пробный период, а после забыли от нее отказаться.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сказал, что многие компании и так присылают уведомления потребителям, но пятая часть пользователей такие сообщения не получает, поэтому возникают сложности с отслеживанием платных подписок и их отменой после пробного периода.

Собеседник газеты на IT-рынке уверен, что новые меры могут навредить онлайн-сервисам. По оценке другого источника в крупной IT-компании, push-уведомления могут увеличить число отказов от подписки на 15–20%. Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock