Власти предложили увеличить субсидии на экспорт продукции МСП до 1 млрд рублей

Минэкономразвития разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) при продаже продукции за рубеж. Документом предлагается вдвое увеличить размер субсидий на транспортировку товаров за границу — с 500 тыс. до 1 млн рублей, пишут «Известия».

Поддержка размером до 1 млн рублей будет оказывается на условиях софинансирования: 20% со стороны компании и 80% — со стороны центров поддержки экспорта.





По данным главы Российского экспортного центра Вероника Никишина, только 1% отечественных предприятий МСП экспортирует свои товары. Это чуть более 60 тыс. компаний из 6 млн. При этом, по ее словам, реальным экспортным потенциалом обладают 130-140 тыс. компаний.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году выросло по сравнению с 2021 годом на 2%. На Центральный федеральный округ (ФО) приходится 32% компаний малого и среднего бизнеса, 17% зарегистрированы в Приволжском ФО, по 11% — в Северо-Западном и Южном ФО, 10% — в Сибирском ФО, 8% относятся к Уральскому ФО, 5% — к Дальневосточному ФО, 3% — к Северо-Кавказскому ФО.

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