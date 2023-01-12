Сеть ресторанов быстрого питания Subway наняла консультантов, чтобы изучить возможности продажи бизнеса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники., о планах компании также известно Reuters.

Subway начала изучать возможность продажи бизнеса при оценке в $10 млрд — WSJ