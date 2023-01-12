Subway начала изучать возможность продажи бизнеса при оценке в $10 млрд — WSJ

Сеть ресторанов быстрого питания Subway наняла консультантов, чтобы изучить возможности продажи бизнеса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники., о планах компании также известно Reuters.
По данным WSJ, оценка компании может составить $10 млрд. Процесс находится на ранних стадиях, пока неизвестно, состоится ли сделка.
В компании не стали комментировать информацию, сославшись на то, что Subway — частная компания. Акции сети никогда не реализовывались на биржах.
Subway более 50 лет принадлежит двум семьям ее основателей, рестораны развиваются по системе франчайзи. На 2021 год Subway была крупнейшей сетью ресторанов в США с 21 тыс. точек. По всему миру компания располагает 37 тыс. торговых точек (в России работают 599 ресторанов по системе франчайзи).
Фото на обложке: Unsplash
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