Российский YouTube-канал подал в суд на Google из-за блокировки

Российский YouTube-канал подал судебный иск к Google из-за блокировки. «Дума ТВ» требует от корпорации восстановить доступ к аккаунту и выплатить неустойку. Похожее дело выиграл «Царьград» – Google в итоге обязали выплатить 1 млрд рублей.

О направлении иска от канала «Дума ТВ» к Google пишет «Коммерсант». Канал Госдумы РФ на YouTube требует восстановить к нему доступ и выплатить неустойку в размере 1 млрд рублей. Первое заседание по делу назначили на 19 октября.

Канал Госдумы РФ на YouTube заблокировали в начале апреля. После блокировки «Думы ТВ» депутаты Госдумы начали обсуждать вероятность ограничения доступа к YouTube.

Канал «Царьграда» на YouTube также заблокировали, в ответ он подал судебный иск к Google и выиграл дело. Корпорацию обязали выплатить 1 млрд рублей неустойки.

В июне дочернее предприятие Google в России подало иск о собственном банкротстве. Арест банковского счета привел к невозможности исполнять денежные обязательства. Свои обязательства «дочка» Google оценила в 19 млрд рублей.

В июле ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Ранее Google получила оборотный штраф 21 млрд рублей из-за отказа удалить запрещенный контент.

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