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Суд оставил в силе запрет на выезд из России бенефициарам Домодедово

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Арбитражный суд Московской области отказал бенефициарам аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану в удовлетворении иска о снятии с них ограничений на выезд из России, передает ТАСС.
Суд оставил в силе запрет на выезд из России бенефициарам Домодедово
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«В иске отказать полностью», — говорится в материалах дела.

Решение принято в рамках судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры России к группе компаний «Домодедово». Ранее суды приняли обеспечительные меры, запрещающие предпринимателям покидать страну.

  • Генпрокуратура подала иск к Домодедово в конце января, после проверки порядка приватизации. По данным «Ведомостей», ведомство потребовало взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», так как группа, по версии Генпрокуратуры, оказалась под иностранным контролем.
  • Всего в иске указано 32 ответчика, среди них — Каменщик и Коган, компании «Домодедово кэтеринг», «Домодедово интегрейшн», «Домодедово Карго» и «Домодедово трейдинг».

Фото на обложке: volkova natalia / Shutterstock / FOTODOM

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