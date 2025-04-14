Суд оставил в силе запрет на выезд из России бенефициарам Домодедово
Анастасия Коссаковская
Арбитражный суд Московской области отказал бенефициарам аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану в удовлетворении иска о снятии с них ограничений на выезд из России, передает ТАСС.
Суд оставил в силе запрет на выезд из России бенефициарам Домодедово
https://rb.ru/news/sud-domodedovo-prokuratura/
- Новости
«В иске отказать полностью», — говорится в материалах дела.
Решение принято в рамках судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры России к группе компаний «Домодедово». Ранее суды приняли обеспечительные меры, запрещающие предпринимателям покидать страну.
- Генпрокуратура подала иск к Домодедово в конце января, после проверки порядка приватизации. По данным «Ведомостей», ведомство потребовало взыскать в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», так как группа, по версии Генпрокуратуры, оказалась под иностранным контролем.
- Всего в иске указано 32 ответчика, среди них — Каменщик и Коган, компании «Домодедово кэтеринг», «Домодедово интегрейшн», «Домодедово Карго» и «Домодедово трейдинг».
Фото на обложке: volkova natalia / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Материалы по теме
- Пройти курс «Самое важное o 115-ФЗ»
- 1 Немецкая компания вышла из бизнеса магазинов duty free в Шереметьево и Домодедово Ее доля перешла бывшему совладельцу «Киевской площади» 31 марта 11:21
- 2 «Коммерсантъ»: S7 ведет переговоры об уходе из Домодедово Авиакомпания может перейти в Шереметьево или Внуково 13 марта 11:04
- 3 «Мираторг» выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших из-за БПЛА сотрудников В результате атаки погибли два сотрудника агрохолдинга, один пострадал 11 марта 11:13
- 4 Вывод активов и ущерб суверенитету: РБК узнал содержание дела против владельцев Домодедово Прокуроры попросили закрыть судебный процесс 28 февраля 16:29