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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Мировой суд Москвы оштрафовал Google на 1,5 млн рублей. Штраф выписан за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией контента, запрещенного в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
«Мировым судьей судебного участка Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей», — рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Судья принял постановление 25 марта. 7 июля оно вступило в силу, став обязательным для исполнения. Срок добровольной оплаты штрафа истекает 4 сентября.

Напомним, для Google это уже третий штраф. В ноябре 2018 года интернет-компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов для фильтрации поисковой выдачи. В июле 2019 года Google выписали повторный штраф на 700 тысяч рублей. 

При этом в сентябре прошлого года в Роскомнадзоре заявили, что Google принимает меры для улучшения фильтрации контента, запрещенного в России. В ноябре в ведомстве отметили, что Google повысил уровень фильтрации поисковой выдачи от запрещенной информации до 80%.

Фото: Linda Parton / Shutterstock

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