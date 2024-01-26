Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой

Суд в Москве принял к рассмотрению иск на $1 млрд к МТС из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая ранее была амбассадором бренда. В принятии иска на 1 млрд рублей к самой Ивлеевой суд отказал – уже в третий раз.
Таганский районный суд Москвы рассмотрит иск Трещева А. С. к ПАО «МТС» на сумму компенсации морального вреда в $1 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.
Суд принял к рассмотрению иск к МТС из-за скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая ранее была амбассадором бренда, со второго раза. При первой подаче иска суд отказал в его принятии.
Трещев А. С. также подал иск к самой Ивлевой на 1 млрд рублей, но суд не стал его принимать. В принятии иска к лично Анастасии Ивлеевой суд отказал в третий раз.
Скандальная вечеринка Анастасии Ивлевой прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года. После проверки Роспотребнадзор приостановил работу клуба на 90 дней, Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей нарушение общественного порядка, к которому привела вечеринка.
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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