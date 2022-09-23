Суд отклонил иск «Общественной потребительской инициативы» к Nike

Черемушкинский суд Москвы отклонил иск «Общественной потребительской инициативы» к производителю спортивных товаров Nike. Компания сумела доказать, предоставив соответствующие документы, что не прекращает удовлетворять нужды потребителей в России.

Истцы со стороны ОПИ в августе подали иск с требованием возобновить поставки продукции и признать действия компаний «Найк» и «Найк Ритейл» (уполномоченных импортеров и продавцов товаров Nike) по уходу с рынка РФ противоправными, напоминают «Известия».

И действительно, еще с весны шли разговоры об уходе Nike из России, а в мае решение было уже окончательное. Inventive Retail Group подтвердили, что бренд не продлил договор с крупнейшим франчайзи в стране.

В ходе судебного слушания, тем не менее, представители корпорации Nike смогли представить документы, доказывающие, что компания продолжает работу в РФ.

«В публичной плоскости говорится о том, что фирма ушла из России, но фактические действия говорят об обратном», — сообщил представитель ОПИ Олег Павлов (цитата по «РИА Новости»).

Он также добавил, что по документам и по мнению суда, «Nike продолжает присутствовать на российском рынке и действовать в рамках российского законодательства, в этой связи права потребителя не нарушены Nike».

Таким образом, решение суда («Суд постановил в удовлетворении иска отказать») представляется логичным.

При этом на сайте компании в российском домене по-прежнему висит сообщение о том, что ни портал, ни мобильное приложение не доступны в регионе, а магазины зарыты («временно», но «больше не откроются»).

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