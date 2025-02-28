Суд принял к производству заявление о банкротстве сети «Подружка»

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление о банкротстве сети магазинов «Подружка» (юрлицо «Табер Трейд»), поданное ООО «Компания "Агора"». Информация об этом появилась в судебной картотеке, обратил внимание RB.RU.

Заявление было подано 6 февраля и принято к производству 12 февраля. Судебное заседание назначено на 24 марта.

ООО «Компания "Агора"» — дистрибьютор товаров повседневного спроса. Выручка компании в 2023 году составила 6 млрд рублей, 100% компании принадлежат Арастун Булул Оглы Мамедову.

13 февраля Арбитражный суд Москвы принял иск «Агоры» о взыскании с «Табер Трейд» 127 млн рублей.

30 января о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Табер Трейд» также сообщало ООО «Авис», продвигающее бренд сексуальной косметики The Luff.

RB.RU направил запрос в сеть «Подружка».

«Табер трейд» принадлежит ООО «Алькор и Ко», которое также развивает сеть магазинов «Лэтуаль». Выручка ООО «Табер Трейд» в 2023 году составила 19,4 млрд рублей, чистая прибыль — 303,1 млн рублей.

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