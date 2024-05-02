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Суд отказал ликвидатору «Киви Банка» в оспаривании договора купли-продажи акций АО «Киви»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Арбитражный суд Москвы отказал ликвидатору «Киви Банка» — Агентству по страхованию вкладов (АСВ) — в оспаривании договора купли-продажи акций АО «Киви», а также в признании недействительным договора залога и обременения этих акций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд отказал ликвидатору «Киви Банка» в оспаривании договора купли-продажи акций АО «Киви»

АСВ от лица банка 4 марта обратилось с иском об оспаривании сделки к владельцам «Киви Банка»: АО «Киви», Fusion Factor Fintech Limited (Гонконг) и Qiwi.

  • Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которой владеет бывший главный исполнительный директор Qiwi plc Андрей Протопопов.
  • Сумма сделки — 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли «Киви Банк», «Qiwi кошелек», Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и другие активы.
  • Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,88 млрд рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев после заключения сделки, остальные 11,875 млрд рублей — в виде четырех равных долей начиная с четвертого квартала 2024 года.

«Киви Банк» лишился лицензии на проведение банковских операций 21 февраля после соответствующего решения Банка России. 10 апреля суд ввел принудительную ликвидации в банке по иску ЦБ, ликвидатором стало АСВ.

В рамках этой процедуры банк рассчитается с кредиторами, расчеты начнутся в июле.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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