Суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Лавку» после проверки Роспотребнадзора

Коптевский районный суд Москвы назначил ООО «Яндекс.Лавка» административный штраф в размере 250 тысяч рублей за нарушение коронавирусных санитарных норм в дарксторе на Тимирязевской, 25.

Административное наказание вынесено по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Как пояснили RB.RU в суде, проверку в дарксторе проводил Роспотребнадзор.

Как было установлено, сотрудников склада не тестировали на ковид и антитела к нему, не измеряли им температуру, кроме того система вентиляции даркстора не проходила очистку и дезинфекцию, в неудовлетворительном состоянии находились УФ-излучатели.

Назначенное наказание является минимальным по указанной статье, также предусматривающей приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пресс-службе «Яндекса» не стали комментировать решение суда.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 января призвал усилить контроль за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора из-за прогнозируемого всплеска числа заболевших коронавирусом на фоне распространения штамма «омикрон».

Как сообщал RB.RU, московские суды временно приостанавливали работу дарксторов «Яндекс.Лавки» из-за нарушений требований размещения в жилых домах. Проверки проводились также Роспотребнадзором.

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