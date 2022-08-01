Суд в Москве заочно арестовал сооснователя проекта «Честный агент» по автоматизации похорон

Тверской районный суд Москвы по требованию полиции заочно арестовал Артема Манилова — он является одним из основателей сервиса по автоматизации процесса похорон «Честный агент».
Полиция обвиняет Манилова в семи эпизодах особо крупного мошенничества и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ». Из постановления суда следует, что предпринимателя возьмут под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с того дня, когда его задержат на территории РФ.
Следствие полагает, что бизнесмен, проживающий сейчас в Израиле, был лидером оргпреступного сообщества, которое совершало хищения в этой отрасли.
Сам Манилов считает, что за его преследованием стоят силовики, не пускающие «чужих» на рынок ритуальных услуг.
- «Честный агент» появился в 2016 году, IT-платформа позволяет организовать процесс похорон в режиме одного окна. Ее придумали выпускник Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Артем Манилов, его брат Илья Манилов (окончил факультет журналистики МГУ) и выходец из МГТУ имени Баумана Павел Соснов.
- Платформа позволяет клиенту в режиме онлайн получить все требуемые ритуальные услуги: выбрать и оформить участок на кладбище, зарезервировать время в крематории и зале для прощания, заказать памятник, оплатить его установку и другое.
Фото на обложке: Butus /
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