Иностранные инвесторы выиграли более 90% судебных споров в России в 2023 году

Число экономических споров в России, где участвуют иностранные лица, в январе-июне 2023 года выросло на 60% год к году и составило 10,6 тыс., сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на председателя Верховного суда (ВС) Вячеслава Лебедева.
По его словам, еще одна впечатляющая цифра — количество выигранных иностранцами споров, которое составило 9,9 тыс. дел, или 93% побед.
В первом полугодие 2023 года удовлетворили более половины (52%) требований иностранных лиц об оспаривании действий, бездействия и решений российских таможенных органов, а также 74% требований о возмещении вреда, который был причинен таможенными органами.
Председатель ВС считает, что благоприятный деловой климат поддерживается и высоким процентом удовлетворенных решений по налоговым спорам с участием иностранных инвесторов.
Лебедев напомнил судам о необходимости исключить избыточную административную нагрузку на бизнес. Он привел данные, согласно которым за первые шесть месяцев были прекращены дела об административных правонарушениях в отношении 19% иностранных предпринимателей, а в отношении 11% назначено самое мягкое наказание — предупреждение.
В заключение представитель ВС сообщил о гарантии соблюдения разумных сроков судопроизводства по экономическим спорам с зарубежными инвесторами. В январе-июне 2023 года суды РФ удовлетворили 86% заявлений о присуждении компенсации за нарушение сроков.
Фото на обложке: Unsplash
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