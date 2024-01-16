Инвесторы назвали сумму убытков от приостановки торгов на бирже в 2022 году

Убытки частных инвесторов от приостановки торгов на Московской бирже утром 24 февраля 2022 года, когда началась военная операция на Украине, могли составить более 140 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя группы частных инвесторов на заседании по иску к Банку России — его начал рассматривать Арбитражный суд Москвы.

О споре стало известно в октябре 2023 года, однако до сих пор сумма претензий не называлась.

Отмечается, что озвученная сумма не окончательна, подсчитаны убытки только шести частных инвесторов, которые присоединились к иску. Оценка до сих пор ведется.

Представитель истцов объяснил, что инвесторы из-за остановки торгов не смогли закрыть маржинальные позиции, это привело к долгам перед брокерами и последующим убыткам. Предполагается, что, если бы торги не остановили, инвесторы успели бы закрыть позиции до более сильного падения рынка — они бы понесли убытки по собственным вложениям, однако избежали бы долгов перед брокерами.

Представитель истцов указал на то, что приостановка торгов на утренней сессии 24 февраля 2022 года не подпадает под случаи, которые описаны в правилах Московской биржи.

Представители Банка России, напротив, считают, что продолжение торгов утром 24 февраля 2022 года нанесло бы еще больший убыток инвесторам. По их словам, продолжая торги, волатильность котировок на инструменты увеличилась бы, так как торговая сессия является дополнительной и в ней участвуют малое число инвесторов.

Арбитражный суд Москвы объявил о перерыве в заседании до 26 января 2024 года.

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