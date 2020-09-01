Компания из США потребовала 250 млн рублей от производителя игрушек Prosto Toys за кота Леопольда

Нью-йоркская Rubstein Properties LLC 28 августа подала в Арбитражный суд Москвы иск на 250 млн рублей к производителю игрушек ООО «Просто тойс» (бренд Prosto Toys). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки суда.

Третьими лицами по делу указаны ритейлеры «Детский мир» и Ozon, лицензионное агентство «Фунтик Энтертейнмент» и компания-лицензиат «Русское мобильное телевидение» (РМТ).

Согласно тексту иска, он связан с нарушением лицензионных прав на мультсериал «Новые приключения кота Леопольда».

Это русско-итальянский проект по мотивам советского мультфильма, его создатели — итальянская студия Mondo TV и РМТ. Изначально он вышел на английском языке, а с января 2016 года показывался на российских детских телеканалах, также сериал доступен на нескольких интернет-платформах, в том числе ivi и «Кинопоиске».

Rubstein Properties в апреле 2015 года на 30 лет приобрела у РМТ исключительную лицензию на персонажей «Новых приключений кота Леопольда», говорится в иске.

Prosto Toys производит игрушки с персонажами «без какого-либо законного основания» или договора, утверждает Rubstein Properties, приводя ссылки на страницы самого производителя, а также Ozon и «Детский мир», где продаются статуэтки персонажей. Стоимость игрушек по ссылкам составляет 324–349 рублей за штуку.

Один из способов расчета законного убытка в подобных случаях — двукратный размер стоимости права использования произведения, сообщает издание. Лицензия на образы кота Леопольда, Мышонка-1 (серого) и Мышонка-2 (белого) стоит 125 млн рублей, говорится в иске. Для сравнения: выручка ООО «Просто тойс» в 2019 году составила 67,6 млн рублей, чистая прибыль — 1 млн рублей.

В Prosto Toys с обвинениями не согласны.

«Вся продукция Prosto Toys производится с разрешения правообладателей и уполномоченных ими лицензиатов и после заключения договоров с ними. Компания не нарушала чьих-либо прав на мультсериал "Новые приключения кота Леопольда"»,— заявил «Ъ» ее гендиректор Парвиз Абдуллаев, отказавшись от дальнейших комментариев.

С РМТ газете связаться не удалось, в Rubstein Properties и «Детском мире» не ответили на запросы, в Ozon сообщили, что изучат детали спора.

Изображение: TheMoviedb