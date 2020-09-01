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Компания из США потребовала 250 млн рублей от производителя игрушек Prosto Toys за кота Леопольда

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Нью-йоркская Rubstein Properties LLC 28 августа подала в Арбитражный суд Москвы иск на 250 млн рублей к производителю игрушек ООО «Просто тойс» (бренд Prosto Toys). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки суда.

Компания из США потребовала 250 млн рублей от производителя игрушек Prosto Toys за кота Леопольда

Третьими лицами по делу указаны ритейлеры «Детский мир» и Ozon, лицензионное агентство «Фунтик Энтертейнмент» и компания-лицензиат «Русское мобильное телевидение» (РМТ).

Согласно тексту иска, он связан с нарушением лицензионных прав на мультсериал «Новые приключения кота Леопольда».

Это русско-итальянский проект по мотивам советского мультфильма, его создатели — итальянская студия Mondo TV и РМТ. Изначально он вышел на английском языке, а с января 2016 года показывался на российских детских телеканалах, также сериал доступен на нескольких интернет-платформах, в том числе ivi и «Кинопоиске».

Rubstein Properties в апреле 2015 года на 30 лет приобрела у РМТ исключительную лицензию на персонажей «Новых приключений кота Леопольда», говорится в иске.

Prosto Toys производит игрушки с персонажами «без какого-либо законного основания» или договора, утверждает Rubstein Properties, приводя ссылки на страницы самого производителя, а также Ozon и «Детский мир», где продаются статуэтки персонажей. Стоимость игрушек по ссылкам составляет 324–349 рублей за штуку.

Один из способов расчета законного убытка в подобных случаях — двукратный размер стоимости права использования произведения, сообщает издание. Лицензия на образы кота Леопольда, Мышонка-1 (серого) и Мышонка-2 (белого) стоит 125 млн рублей, говорится в иске. Для сравнения: выручка ООО «Просто тойс» в 2019 году составила 67,6 млн рублей, чистая прибыль — 1 млн рублей.

В Prosto Toys с обвинениями не согласны.

«Вся продукция Prosto Toys производится с разрешения правообладателей и уполномоченных ими лицензиатов и после заключения договоров с ними. Компания не нарушала чьих-либо прав на мультсериал "Новые приключения кота Леопольда"»,— заявил «Ъ» ее гендиректор Парвиз Абдуллаев, отказавшись от дальнейших комментариев.

С РМТ газете связаться не удалось, в Rubstein Properties и «Детском мире» не ответили на запросы, в Ozon сообщили, что изучат детали спора.

Изображение: TheMoviedb

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