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Первый полет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае. Это новая «импортозамещенная» версия существующих Sukhoi Superjet 100 с приборами и аппаратами, собранными Ульяновским конструкторским бюро приборостроения.

Первый полет Sukhoi Superjet New с российским оборудованием состоится в мае

Дату первого полета Sukhoi Superjet New – версии Sukhoi Superjet 100 с оборудованием российского производства – анонсировал глава Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП) Александр Войт.

По словам Войта, все, что пилоты будут видеть в кабине, было сделано в УКБП. Это бортовое радиоэлектронное оборудование, системы индикации, пульты управления, светотехника, уточнил Войт.

Существующие Sukhoi Superjet 100 на 70% состоят из импортных комплектующих. Около трети из них производились французским концерном Safran.

Разработку импортозамещающих комплектующих для Sukhoi Superjet 100 оценили в 50 млрд рублей – без учета стоимости двигателей российского производства.

Ранее сообщалось, что авиакомпании, которые используют самолеты Sukhoi Superjet 100, столкнулись с нехваткой поставляемых из США свечей зажигания.

Фото на обложке: Fasttailwind / Shutterstock

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