Операторы самолетов Superjet 100 увидели риски из-за дефицита американских свечей зажигания

«Ростех» же уверяет, что импортозамещение «идет полным ходом» и обещает российские свечи уже в текущем году.

Использующие самолеты Superjet 100 авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США — их поставки были прекращены из-за санкций. Операторы увидели в этом риски для интенсивности полетов, сообщает РБК со ссылкой на собеседников в шести авиакомпаниях.

Сложившаяся ситуация может повлечь за собой остановку части парка Superjet в течение ближайшего времени и «постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов», сообщает издание со ссылкой на письмо первого замгендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова в адрес Минпромторга. Обращение было отправлено еще 16 февраля.

По словам Панфилова, «это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых». Впрочем, гендиректор этой же авиакомпании в разговоре с изданием поспешил добавить, что «прямо сейчас все в порядке» — у авиакомпании есть несколько запасных свечей.

О «достаточно серьезном» дефиците новых свечей зажигания говорит и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. У «Якутии» нет запасов новых свечей, но осталось несколько бывших в употреблении — до конца текущего года их должно хватить, сообщили источники издания.

Telegram-канал «Авиаторщина» писал, что с дефицитом столкнулся даже крупнейший оператор Superjet — авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот»). Весной-летом авиаперевозчик будет использовать только 40% Superjet из общего парка в 76 бортов. В пресс-службе авиакомпании не стали комментировать эту тему.

Представитель «Ростеха» уверяет, что импортозамещение по всей необходимой номенклатуре изделий для Superjet, включая свечи зажигания, «идет полным ходом». В госкорпорации добавили, что «интенсивно работают» над созданием аналога свечи зажигания, и ожидают результатов в 2023 году.

В Минтрансе ситуацию не прокомментировали.

Фото на обложке: Unsplash