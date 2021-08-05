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Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах ищет стартапы

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«ИТ-парк» ищет новые стартапы в сфере информационных технологий. Прошедшие отбор проекты станут резидентами бизнес-инкубатора в Набережных Челнах и получат поддержку. Заявки принимаются до 15 августа.

Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах ищет стартапы

С 21 по 22 августа эксперты выберут лучшие проекты из шорт-листа.

Резиденты бизнес-инкубатора получат:

  • помощь менторов, юристов, бухгалтеров, PR-специалистов;
  • рабочие места в офисе;
  • возможность выбрать упрощенную систему налогообложения;
  • доступ к мероприятиям и т.д.

Также компании с MVP, которые развивают сквозные технологии, смогут пройти программу «Startup-Сабантуй. Цифровизация».

Организаторам интересны ИТ-стартапы в сферах:

  • мобильной разработки,
  • искусственного интеллекта,
  • больших данных,
  • кибербезопасности,
  • электронной коммерции,
  • виртуальной и дополненной реальностей и других.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock

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