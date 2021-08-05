Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах ищет стартапы

«ИТ-парк» ищет новые стартапы в сфере информационных технологий. Прошедшие отбор проекты станут резидентами бизнес-инкубатора в Набережных Челнах и получат поддержку. Заявки принимаются до 15 августа.

С 21 по 22 августа эксперты выберут лучшие проекты из шорт-листа.

Резиденты бизнес-инкубатора получат:

помощь менторов, юристов, бухгалтеров, PR-специалистов;

рабочие места в офисе;

возможность выбрать упрощенную систему налогообложения;

доступ к мероприятиям и т.д.

Также компании с MVP, которые развивают сквозные технологии, смогут пройти программу «Startup-Сабантуй. Цифровизация».

Организаторам интересны ИТ-стартапы в сферах:

мобильной разработки,

искусственного интеллекта,

больших данных,

кибербезопасности,

электронной коммерции,

виртуальной и дополненной реальностей и других.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock