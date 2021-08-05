Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах ищет стартапы

Евгения Хрисанфова
«ИТ-парк» ищет новые стартапы в сфере информационных технологий. Прошедшие отбор проекты станут резидентами бизнес-инкубатора в Набережных Челнах и получат поддержку. Заявки принимаются до 15 августа.
Бизнес-инкубатор «ИТ-парка» в Набережных Челнах ищет стартапыЕвгения Хрисанфова
С 21 по 22 августа эксперты выберут лучшие проекты из шорт-листа.
Резиденты бизнес-инкубатора получат:
- помощь менторов, юристов, бухгалтеров, PR-специалистов;
- рабочие места в офисе;
- возможность выбрать упрощенную систему налогообложения;
- доступ к мероприятиям и т.д.
Также компании с MVP, которые развивают сквозные технологии, смогут пройти программу «Startup-Сабантуй. Цифровизация».
Организаторам интересны ИТ-стартапы в сферах:
- мобильной разработки,
- искусственного интеллекта,
- больших данных,
- кибербезопасности,
- электронной коммерции,
- виртуальной и дополненной реальностей и других.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock
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