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Рестораторы рассказали о работе летних веранд в Москве

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Столичные рестораторы рассказали, как будут работать летние веранды, открывшиеся 16 июня после снятия ограничений по коронавирусу. Опрос провели «РИА Новости».

Рестораторы рассказали о работе летних веранд в Москве

В пресс-службе Ginza Project рассказали, что у гостей при входе будет измеряться температура бесконтактными градусниками. С 16 июня ресторанный холдинг открыл в столице шесть заведений с верандами: Christian, Patara Cafe, Butler, «Эларджи», «Чача» и «Цыцыла».

Столики на открытых верандах будут располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Для соблюдения дистанции в ресторанах будут размещены специальные наклейки, сообщили в пресс-службе «Шоколадницы». Сеть открыла в столице пять летних веранд, а в течение двух недель их число возрастет до 16.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's при входе предлагает гостям продезинфицировать руки. Столы на летних верандах тоже будут дезинфицироваться после каждого посетителя или минимум раз в час.

О регулярной санобработке рассказали также в Ginza Project, «Шоколаднице» и в «Росинтер Ресторантс Холдинг».

В частности, «Росинтер» открывает 9 летних веранд в Москве и две в Московской области. Всего в период с 16 по 23 июня холдинг запустит в России 14 летних веранд ресторанов «IL Патио», TGI Fridays и кофеен Costa Coffee.

Сотрудники ресторанов будут носить перчатки и маски в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, добавили в Ginza Project. «Шоколадница» будет рекомендовать гостям чаще мыть руки, а для мытья посуды компания применит средства с дезинфицирующим эффектом.

Фото: Unsplash

 

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