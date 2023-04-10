Весной 2023 года на «Авито» вырос спрос на новую резину — в марте рост продаж составил 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с февралем 2023 года продажи новой резины выросли в три раза, подержанной — в четыре раза, сообщила площадка.

Продажи подержанной летней резины на «Авито» выросли в четыре раза