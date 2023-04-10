Продажи подержанной летней резины на «Авито» выросли в четыре раза

Весной 2023 года на «Авито» вырос спрос на новую резину — в марте рост продаж составил 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с февралем 2023 года продажи новой резины выросли в три раза, подержанной — в четыре раза, сообщила площадка.
Чаще всего среди новых шин покупают изделия брендов Pirelli, Triangle и Yokohama, а среди б/у — Pirelli, Michelin и Bridgestone.
«Вопреки некоторым пессимистичным прогнозам прошлого года, мы не наблюдаем снижения предложения или стагнации рынка новых шин: дистрибьюторы перенастроили каналы продаж, в том числе через параллельный импорт, а ряд крупнейших производств, расположенных в России, перезапустились и продолжили работу», — сообщил руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев.
Он также отметил, что в настоящее время новые шины составляют почти половину (46%) от всего объема проданных на «Авито» летних комплектов резины, за год их доля в общем объеме продаж выросла на 8 процентных пунктов. А предложение новой резины увеличилось в 2,2 раза за год.
В текущем сезоне впервые в лидерах по продажам новой летней релизы оказалась китайская марка Triangle — она нарастила продажи за год в 2,6 раза. Также в 8,5 раза увеличила свое присутствие на «Авито» продукция производителя из Южной Кореи Kumho.
Фото на обложке: Unsplash
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