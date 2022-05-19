Россиян предупредили о подорожании летних поездок за границу на 30%

Ассоциация «Альянс туристических агентств» спрогнозировала подорожание поездок за границу на 15-30%. Сумма зависит от объекта размещения, билета и авиакомпании, так как многие территории сейчас приходится облетать.

Этим летом популярными зарубежными направлениями станут Турция, ОАЭ, Египет и Абхазия, сообщила «Газете.Ru» глава ассоциации Наталия Осипова.

Уход части иностранных авиакомпаний скахежтся на удобстве путешествий в другие страны. Россиянам придется лететь с пересадками до некоторых определенных пунктов.

При этом она сомневается, что россияне откажутся от поездок за грануцу, туристы привыкнут к некоторым появившимся неудобствам.

В марте туроператоры спрогнозировали рост цен на летние путевки, отдых в гостиницах и санаториях в России поднимутся на 30%. Они советовали бронировать поездки пораньше, потому что бизнес занял выжидательную позицию и может вскоре поднять цены.

Тогда представители рынка отметили, что после начала военной операции России на Украине число бронирований гостиниц снизилось на 50-60%, однако после возобновления программы туристического кешбэка 15 марта спрос восстановился.

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