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Ювелирная сеть Sunlight запустит аналог Tinder

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает собственный сервис для знакомств. Его запустят в марте на платформе Sunlight Play. Компания намерена привлечь так новых клиентов на падающем рынке ювелирных украшений.

Ювелирная сеть Sunlight запустит аналог Tinder

Название сервиса пока не выбрано, по своим возможностям он будет представлять смесь функций Tinder и TikTok, сообщили представители компании «Ведмостям».

Функционал приложения включает каталог, сервис поддержки и Play —аналог сервисов коротких видео, ротируются ролики о макияже, фитнесе с продвигающими бренд видео-отзывами покупателей. Компания не планирует прямую рекламу.

Платформа обошлась Sunlight в 120 млн рублей, в сумму вошли зарплаты разработчиков Sunlight Play, а не только сервиса знакомств.

Аналитики посчитали стоимость разработки завышенной. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил ее в 40–50 млн рублей, а глава Telecom Daily Денис Кусков — в  10–15 млн рублей за создание приложения со встроенным сервисом знакомств. 

Денис Кусков предположил, что с учетом превалирования девушек в аудитории приложения Sunlight развитие сервиса знакомств может столкнуться с проблемой «крена аудитории». «Тяжело делать сервис знакомств, когда одних 80%, других 20%», – добавил он. По его мнению, сервис может сработать именно для продвижения бренда Sunlight. 

Фото на обложке: Unsplash

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