Ювелирная сеть Sunlight запустит аналог Tinder

Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает собственный сервис для знакомств. Его запустят в марте на платформе Sunlight Play. Компания намерена привлечь так новых клиентов на падающем рынке ювелирных украшений.
Название сервиса пока не выбрано, по своим возможностям он будет представлять смесь функций Tinder и TikTok, сообщили представители компании «Ведмостям».
Функционал приложения включает каталог, сервис поддержки и Play —аналог сервисов коротких видео, ротируются ролики о макияже, фитнесе с продвигающими бренд видео-отзывами покупателей. Компания не планирует прямую рекламу.
Платформа обошлась Sunlight в 120 млн рублей, в сумму вошли зарплаты разработчиков Sunlight Play, а не только сервиса знакомств.
Аналитики посчитали стоимость разработки завышенной. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил ее в 40–50 млн рублей, а глава Telecom Daily Денис Кусков — в 10–15 млн рублей за создание приложения со встроенным сервисом знакомств.
Денис Кусков предположил, что с учетом превалирования девушек в аудитории приложения Sunlight развитие сервиса знакомств может столкнуться с проблемой «крена аудитории». «Тяжело делать сервис знакомств, когда одних 80%, других 20%», – добавил он. По его мнению, сервис может сработать именно для продвижения бренда Sunlight.
Фото на обложке: Unsplash
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