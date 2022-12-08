Суд приговорил экс-главу Theranos Рамеша Балвани к 13 годам тюрьмы

В США суд приговорил экс-главу и операционного директора стартапа Theranos Рамеша «Санни» Балвани к 13 года тюрьмы. Его признали виновным в обмане инвесторов и пациентов компании. Размер компенсации суд определит позднее.

Прокуратура запрашивала для Балвани 15 лет лишения свободы, адвокаты настаивали на домашнем аресте или условном освобождении под надзором — они намерены обжаловать приговор. Сам Балвани никак не прокомментировал вынесенное решение, пишет BBC.

В ноябре основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс приговорили к 11 годам тюрьмы. Ее признали виновной в обмане инвесторов и мошенничестве. Холмс также обязали выплатить штраф в размере $400 млн.

Основанный ей стартап предлагал инновационные приборы для мгновенного анализа крови из пальца. На деле решение Theranos оказалось пустышкой:

Проблемы появились в 2015 году, когда компанию обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2014 году стартап оценивался в $9 млрд, но к 2015 году его оценка упала до $800 млн.

В 2016 года власти США начали расследование по поводу технологии стартапа. Спустя два года комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Элизабет Холмс и Рамеш Балвани преувеличивали успехи компании перед инвесторами и СМИ, чтобы привлечь больше средств. По мнению регулятора, обманным путем стартап собрал около $750 млн.

В сентябре 2018 года стартап сообщил о закрытии и ликвидации бизнеса, чтобы вернуть кредиторам оставшиеся у проекта деньги в течение года. Инвесторы к тому моменту потеряли из-за Theranos около $1 млрд.

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