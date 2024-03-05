Рекрутинговый сервис SuperJob отказался от структуры на Кипре, основатели компании Алексей Захаров и Сергей Габестро перерегистрировали ее на себя, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 28 февраля 2024 года 51% в ООО «СуперДжоб» принадлежит Алексею Захарову, еще 49% — у Сергея Габестро. До этого структура принадлежала кипрской Компании с ограниченной ответственностью Суперджоб Холдинг ЛТД. Таким образом, компания теперь полностью принадлежит российским физлицам.

RB.RU направил запрос в SuperJob, но на момент публикации не получил ответа.

Как отмечали ранее эксперты, в текущих реалиях компании вынуждены разделять бизнес или отказываться от иностранцев в структуре владения.

Осенью прошлого года от головной структуры на Кипре отказался стартап Briskly, развивающий платформу для самообслуживания в магазинах. Также в декабре из состава ООО «Скартел» (юрлицо Yota), вышла кипрская «Макситен Ко Лимитед».

По словам партнера юридической компании «Интерцессия» Эмиля Юсупова, в сегодняшних реалиях многие преимущества, которые давала регистрация на Кипре, уже неактуальны для российского бизнеса.

Если раньше компании могли рассчитывать на особые налоговые условия, которые Кипр предлагал IT-проектам, а также на привлечение финансирования со стороны западных инвесторов, то сегодня бизнесу приходится руководствоваться другими аспектами.

В частности, в текущих условиях компании оценивают возможные санкционные риски. Также сегодня выплата дивидендов и дохода в недружественную юрисдикцию затруднительна.

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