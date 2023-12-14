Yota отказалась от кипрской структуры

Yota решила отказаться от кипрской структуры, 8 декабря компания «Макситен Ко Лимитед» вышла из состава ООО «Скартел» (юрлицо Yota), свидетельствуют изменения в ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

С 8 декабря принадлежавшие «Макситен» 8% в «Скартел» числятся как доля ООО в капитале. Остальными 92% владеет ПАО «Мегафон».

В «Мегафоне» и в Yota не стали комментировать изменения. По словам эксперта агентства «Адвайзер» Анны Попониной, вывод кипрской компании упростит ведение бизнеса в России с точки зрения налогов и переводов между участниками на международном уровне.

Консолидирует ли «Мегафон» компанию или перепродаст долю, зависит от годовых финансовых показателей Yota, добавляет эксперт.

Выручка Yota по итогам 2022 года составила 39,5 млрд рублей против 36.8 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль компании оценивается в 2022 году в 5,1 млрд рублей против 7 млрд рублей годом ранее.

Управляющий партнер юркомпании «БЦА Унтернеменсбератунг» Александр Баранов отмечает, что шаг «Скартел» вполне вписывается в тенденцию последних двух лет среди российских компаний.

Конкретно для телеком-компании отказ от акционера из «недружественной» страны имеет значение с точки зрения развития собственных телекоммуникационных технологий и расширения допуска к радиочастотам в РФ.

«К тому же в целом бизнес компании — предоставление телекоммуникационных услуг — является критически важной инфраструктурой для страны, что в текущих условиях негласно подразумевает исключение контроля из недружественных стран», — поясняет эксперт.

Отказ компании от кипрской структуры — это реакция на общие политические и санкционные риски, указывает управляющий партнер юридической компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов.

Он напомнил, что выплата дивидендов в условиях санкций акционерам из «недружественных» стран производится в особом порядке — на счета типа «С», что накладывает серьезные ограничения.

Кроме того, наличие в составе акционеров инвесторов из «недружественных» стран может препятствовать привлечению средств от российских банков и инвесторов.

«А также ставит вопрос о возможности доступа к программам всесторонней поддержкой Правительства РФ. Эти изменения могут служить ключевым мотиватором для Yota отказаться от кипрской структуры», — предполагает Юсупов.

Осенью 2022 года «Мегафон» и Yota приступили к объединению своих розничных сетей. Завершить процесс планируется до конца 2023 года.

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