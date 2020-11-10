Сервис по поиску работы SuperJob запустил платформу для найма и трудоустройства самозанятых, к ней могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Об этом говорится в сообщении компании.

На старте проект сразу охватил всех пользователей сервиса в 85 регионах России – и работодателей, и соискателей.

С 1 июля 2020 года 84 региона ввели на своей территории налог на профессиональный доход, а всего в России насчитывается уже более 1 млн зарегистрированных самозанятых. В SuperJob считают, что новый сервис поможет вдвое увеличить количество самозанятых в стране в течение года.

По данным SuperJob, наиболее активно самозанятых привлекают в сферах перевозок, логистики, строительства и ритейла. Эти сферы подвержены сезонным всплескам спроса и нуждаются в сервисе, позволяющем быстро усиливать команду в период высоких нагрузок, говорят в компании.

Платформа создана на базе инфраструктуры SuperJob. Для участия соискателю необходимо отметить «Готов работать как самозанятый и ИП» в блоке «Должность и доход».

Также у работодателей в фильтре поиска кандидатов появляется опция «Самозанятые и ИП»: таким образом, рекрутеры и нанимающие специалисты будут уверены, что соискатель готов работать в статусе самозанятого или индивидуального предпринимателя

В 2020 году компания также запустила сервис «Услуги» для найма специалистов на разовые работы. В SuperJob планируют развивать платформу для самозанятых с помощью дополнительных сервисов и для соискателей (онлайн-консультации по регистрации статуса самозанятого, профориентации и построении карьеры), и для работодателей (на вебинарах эксперты будут рассказывать о тонкостях найма и работы с самозанятыми).

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